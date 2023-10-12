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حملة تسويقية قوية للموسم

موسم الرياض ونزالاته القوية تجوب العالم

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
موسم الرياض ونزالاته القوية تجوب العالم
المواطن - فريق التحرير

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نشر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، لقطات من حملة تسويقية ضخمة لموسم الرياض ونزالاته الكبرى، وهي تجول على حافلات في شوارع العالم.

ويستضيف موسم الرياض النزالات ضمن تحديات UFC Fight Night، بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA).

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موسم الرياض

وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

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