موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم

أطلق موسم الرياض اليوم الفيديو الترويجي والاستباقي لنزال أشرس رجل في العالم، والذي يحتوي على أغنية Pepper، في إنتاج عالمي ظهر فيه عدد من نجوم العالم في الموسيقى والرياضة، كما حمل مشاهد متعددة من ثقافات متنوعة، ورسائل متعلقة بالنزال المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023، في 28 أكتوبر الجاري.

أغنية Pepper الترويجية

واستغرق إعداد الفيديو الذي يعد أحد أكبر مقاطع الفيديو الموسيقية، وأبرز وسائل الترويج الاستباقية للنزال العالمي التاريخي في افتتاح موسم الرياض مدة شهرين، حيث شارك فيه سكريلكس المنقطع عن الغناء لفترة من الوقت قبل أن يعود بسبب ضخامة الإنتاج واستحقاقه للعودة، إضافة إلى أهميته ومكانته لدى جمهور الملاكمة في جميع أنحاء العالم، كما يشارك أيضا في الفيديو الفنان الأمريكي ليل بيبي الحاصل على عدة جوائز من ضمنها غرامي وبيل بورد، إضافة إلى المنتج والمغني البريطاني المشهور بصوته المميز فلودان.

وكان تصوير الفيديو قد مر برحلة طويلة شملت مدن الرياض، ولوس انجلوس، ولاس فيجاس، واستخدمت في تصويره أفضل الكاميرات والرسومات، كما ظهرت من خلاله عدة مشاهد ذات علاقة مباشرة بتاريخ وثقافة المملكة، مثل مشهد حافة الرياض، والنمر العربي.

وأظهر الفيديو الذي نفذه الاستديو العالمي London Alley تفاعل نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو مع الحدث، باعتباره أحد محبي الفنون القتالية المختلطة، ومشجع لفرانسيس انجانو، فضلا عن كونه سفيرا لموسم الرياض في نسخته الرابعة التي ستنطلق في أواخر أكتوبر الجاري.

وتستعد فروع نادي Rumble Gym الخاص بالملاكمة، والبالغ عددها 90 فرعا حول العالم لاعتماد أغنية الفيديو كمقطوعة موسيقية رئيسية في أروقتها المخصصة لعشاق ومحبي الملاكمة من مختلف أنحاء العالم، كما سيبث الفيديو عبر عدد من المنصات الترويجية العالمية في مختلف الدول والقارات.

بطل الفنون القتالية

ولفتت مشاهد الفيديو إلى أن بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل انجانو يعد الحلقة الأضعف في النزال المرتقب، حيث ينافس خارج مجال تفوقه أمام فيوري الذي يستعد لخوض نزال الملاكمة في تخصصه الذي صنع منه بطلا للمجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.

ويحتفي موسم الرياض الذي يحمل هذا العام شعار Big time بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.