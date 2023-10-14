Icon

أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن Icon الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض Icon موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم Icon ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار Icon خلال أسبوع.. ضبط 16790 مخالفًا بينهم 19 متورطاً بجرائم مخلة بالشرف Icon غزة الآن .. العالم في اختبار صعب والسعودية رائدة في مواقفها ومساعيها Icon الأخضر يسعى لتجنب تكرار أطول فترة غياب دون فوز Icon وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة Icon كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023 Icon محافظ المركزي السعودي: العملات المشفرة خطر وتهدد الاستقرار المالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
إنتاج عالمي يظهر فيه عدد من نجوم العالم

موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق موسم الرياض اليوم الفيديو الترويجي والاستباقي لنزال أشرس رجل في العالم، والذي يحتوي على أغنية Pepper، في إنتاج عالمي ظهر فيه عدد من نجوم العالم في الموسيقى والرياضة، كما حمل مشاهد متعددة من ثقافات متنوعة، ورسائل متعلقة بالنزال المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023، في 28 أكتوبر الجاري.

أغنية Pepper الترويجية

واستغرق إعداد الفيديو الذي يعد أحد أكبر مقاطع الفيديو الموسيقية، وأبرز وسائل الترويج الاستباقية للنزال العالمي التاريخي في افتتاح موسم الرياض مدة شهرين، حيث شارك فيه سكريلكس المنقطع عن الغناء لفترة من الوقت قبل أن يعود بسبب ضخامة الإنتاج واستحقاقه للعودة، إضافة إلى أهميته ومكانته لدى جمهور الملاكمة في جميع أنحاء العالم، كما يشارك أيضا في الفيديو الفنان الأمريكي ليل بيبي الحاصل على عدة جوائز من ضمنها غرامي وبيل بورد، إضافة إلى المنتج والمغني البريطاني المشهور بصوته المميز فلودان.

قد يهمّك أيضاً
أفضل 10 لاعبين تمريرًا في دوري روشن

أفضل 10 لاعبين تمريرًا في دوري روشن

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على الباحة وجازان

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على الباحة وجازان

وكان تصوير الفيديو قد مر برحلة طويلة شملت مدن الرياض، ولوس انجلوس، ولاس فيجاس، واستخدمت في تصويره أفضل الكاميرات والرسومات، كما ظهرت من خلاله عدة مشاهد ذات علاقة مباشرة بتاريخ وثقافة المملكة، مثل مشهد حافة الرياض، والنمر العربي.

وأظهر الفيديو الذي نفذه الاستديو العالمي London Alley تفاعل نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو مع الحدث، باعتباره أحد محبي الفنون القتالية المختلطة، ومشجع لفرانسيس انجانو، فضلا عن كونه سفيرا لموسم الرياض في نسخته الرابعة التي ستنطلق في أواخر أكتوبر الجاري.

وتستعد فروع نادي Rumble Gym الخاص بالملاكمة، والبالغ عددها 90 فرعا حول العالم لاعتماد أغنية الفيديو كمقطوعة موسيقية رئيسية في أروقتها المخصصة لعشاق ومحبي الملاكمة من مختلف أنحاء العالم، كما سيبث الفيديو عبر عدد من المنصات الترويجية العالمية في مختلف الدول والقارات.

بطل الفنون القتالية

ولفتت مشاهد الفيديو إلى أن بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل انجانو يعد الحلقة الأضعف في النزال المرتقب، حيث ينافس خارج مجال تفوقه أمام فيوري الذي يستعد لخوض نزال الملاكمة في تخصصه الذي صنع منه بطلا للمجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.

ويحتفي موسم الرياض الذي يحمل هذا العام شعار Big time بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم