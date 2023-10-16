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موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض
المواطن - فريق التحرير

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اطلق موسم الرياض 2023، مسابقتين جديدتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض بمواقع عالمية متعددة، شملت شاشات ميدان بيكاديلي في لندن، وشاشات تايم سكوير في نيويورك، إضافة إلى السفير العملاق في لاس فيغاس.

ويمكن لزوار المعالم السياحية الشهيرة قراءة باركود ينقلهم إلى المسابقتين اللتين تعتمد إحداهما على التقاط أفضل صورة من خلال تقنية الواقع المعزز للبطلين فرانسيس انجانو، وتايسون فيوري بجائزة تقدر بـ50 ألف دولار، فيما تعتمد الأخرى على التوقع الصحيح لنتيجة النزال والجولة التي يحسم فيها، إضافة إلى طريقة حسمه بجائزة تصل 100 ألف دولار، كما يمكن المشاركة في المسابقتين عبر الرابط التالي: هنا

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بطولة النزال

وكان موسم الرياض قد صمم بالقرب من جسر البرج في العاصمة البريطانية لندن حلبة تضم مجسمين لفرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، إضافة إلى تاج مرصع بعدد من الأحجار الكريمة يرمز إلى بطولة نزال موسم الرياض الذي سيحدد من خلاله أشرس رجل على وجه الأرض، في افتتاح الموسم الذي يمكن حضوره من خلال الرابط: هنا.

ويعد جسر البرج الذي أصبح واحدًا من المواقع الترويجية العالمية لنزال موسم الرياض أحد أشهر معالم بريطانيا، حيث يقع على حافة جسر لندن الرابط بين ضفتي نهر التايمز، والذي افتتحه الملك إدوارد السابع في عام 1894، عندما كان وليًّا للعهد.

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار Big Time، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

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