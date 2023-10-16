قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023 مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023 6 حلول بسيطة لعلاج الصداع المديفر يواصل استضافة كبار المسؤولين والمفكرين في الصورة رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024 الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي
اطلق موسم الرياض 2023، مسابقتين جديدتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض بمواقع عالمية متعددة، شملت شاشات ميدان بيكاديلي في لندن، وشاشات تايم سكوير في نيويورك، إضافة إلى السفير العملاق في لاس فيغاس.
ويمكن لزوار المعالم السياحية الشهيرة قراءة باركود ينقلهم إلى المسابقتين اللتين تعتمد إحداهما على التقاط أفضل صورة من خلال تقنية الواقع المعزز للبطلين فرانسيس انجانو، وتايسون فيوري بجائزة تقدر بـ50 ألف دولار، فيما تعتمد الأخرى على التوقع الصحيح لنتيجة النزال والجولة التي يحسم فيها، إضافة إلى طريقة حسمه بجائزة تصل 100 ألف دولار، كما يمكن المشاركة في المسابقتين عبر الرابط التالي: هنا
وكان موسم الرياض قد صمم بالقرب من جسر البرج في العاصمة البريطانية لندن حلبة تضم مجسمين لفرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، إضافة إلى تاج مرصع بعدد من الأحجار الكريمة يرمز إلى بطولة نزال موسم الرياض الذي سيحدد من خلاله أشرس رجل على وجه الأرض، في افتتاح الموسم الذي يمكن حضوره من خلال الرابط: هنا.
ويعد جسر البرج الذي أصبح واحدًا من المواقع الترويجية العالمية لنزال موسم الرياض أحد أشهر معالم بريطانيا، حيث يقع على حافة جسر لندن الرابط بين ضفتي نهر التايمز، والذي افتتحه الملك إدوارد السابع في عام 1894، عندما كان وليًّا للعهد.
ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار Big Time، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.