Icon

أرقام مفزعة عن الدول الأكثر إصابة بالسرطان وأعلى معدل وفيات بسببه Icon موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night  Icon 600 عارض من 17 دولة في معرض فابكس السعودية 2023 Icon 3 سنوات يسدد ثمن الوحدة السكنية في بوابة طيبة ولم تُبْنَ! Icon تقاطع حي الراقي بخميس مشيط ازدحام وارتباك: الصامل اللي يعدي! Icon فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية بـ رئاسة أمن الدولة Icon فرار وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في إسرائيل Icon خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن بعد المحددات الجديدة Icon وفاة سعودي وإصابة زوجته بطلق ناري في كمين نصبه مسلحون بالفلبين Icon فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
ليلة مليئة بالإثارة والندية

موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night 

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستضيف موسم الرياض، ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة، ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night، بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.

 UFC Fight Night

ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًّا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
مباراة ضمك والحزم الأكثر دقائق لعب فعلية

مباراة ضمك والحزم الأكثر دقائق لعب فعلية

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة. والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.

انطلاق موسم الرياض

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم
العالم

مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة...

العالم
موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي
حساب المواطن

موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم...

حساب المواطن
جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول
الرياضة

جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار

وظائف
المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري
السعودية اليوم

المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين...

السعودية اليوم
فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير
آخر الاخبار

فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير

آخر الاخبار