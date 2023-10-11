أرقام مفزعة عن الدول الأكثر إصابة بالسرطان وأعلى معدل وفيات بسببه موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night 600 عارض من 17 دولة في معرض فابكس السعودية 2023 3 سنوات يسدد ثمن الوحدة السكنية في بوابة طيبة ولم تُبْنَ! تقاطع حي الراقي بخميس مشيط ازدحام وارتباك: الصامل اللي يعدي! فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية بـ رئاسة أمن الدولة فرار وزير الخارجية البريطاني بعد سماع صافرات الإنذار في إسرائيل خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن بعد المحددات الجديدة وفاة سعودي وإصابة زوجته بطلق ناري في كمين نصبه مسلحون بالفلبين فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية
يستضيف موسم الرياض، ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة، ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night، بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.
ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًّا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة. والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.
ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.