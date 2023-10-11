موسم الرياض يعلن عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night 

يستضيف موسم الرياض، ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة، ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night، بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.

UFC Fight Night

ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًّا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.

وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة. والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.

انطلاق موسم الرياض

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.