موسيماني: رحلت عن أهلي جدة لسببين وأنا مثل جوارديولا

كشف المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لنادي الوحدة الإماراتي، سببين وراء رحيله عن نادي أهلي جدة في الفترة الماضية.

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي مع الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي في قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: “أنهيت عملي في الأهلي وقمت بإتمامه، أليس كذلك؟! الفريق كان يُعاني من مشاكل مالية ونجحت في الفوز بدوري الدرجة الأولى، والصعود معه لدوري المحترفين”.

المشاكل المالية بين أهلي جدة وموسيماني

وتابع: “كان عقدي ينص على الاستمرار مع الأهلي حتى بعد الصعود والتجديد أوتوماتيكيًا، ولكنني رحلت بسبب المشاكل الإدارية والمشاكل المالية، وأنا مدرب محترف مثل بيب جوارديولا، يجب أن أحصل على أجر مقابل ما أقوم به من عمل”.

وأضاف: “إن شاء الله ستُحل المشاكل المالية بيني وبين الأهلي”.