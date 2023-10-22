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موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

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اقترب موعد آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1445 هـ والذي شارف على الانتهاء حيث بدأ اليوم الأسبوع العاشر من الفصل الأول وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم.

إجازة الأسبوع المطولة

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الأسبوع المطولة المتبقية في هذا الفصل يوم الخميس 1445/4/18هـ فيما ستكون إجازة نهاية الفصل الأول من يوم الجمعة 1445/5/3هـ إلى يوم السبت 1445/5/11هـ.

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اختبارات الفصل الدراسي الأول

وبحسب التقويم الدراسي 1445 فإنه من المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ، في حين ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الأول يوم الأحد 1445/4/28هـ.

تقييم نظام الفصول الثلاثة

وجدد عدد من أولياء الأمور مطالبهم بإعادة تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاثة حيث قال أحد المغردين على منصة إكس :” المهم علمونا وش وصلتوا إليه في موضوع دراسة أيام وفصول السنة الدراسية حسب توجيه الوزير”.

ويرى عدد من أولياء الأمور أن تقييم الفصول الثلاثة يجب أن يتم من الميدان عن طريق سؤال المعلمين والطلبة حول هذا النظام، مؤكدين أن طول السنة الدراسية أضعف الدافعية عند الطلاب وزاد من المشاكل داخل المدارس خاصة في المراحل العليا إضافة إلى مشكلة الانضباط.

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