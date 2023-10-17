موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية

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إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية ليست كثيرة، حيث إن هذا الفصل قد شارف على الانتهاء.
وبحسب التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم فإن هذا الفصل تبقى به إجازة نهاية أسبوع مطولة واحدة تبدأ يوم الخميس 1445/4/18هـ، في حين ستكون إجازة نهاية الفصل الأول خلال الفترة من يوم الجمعة 1445/5/3هـ إلى يوم السبت 1445/5/11هـ.
وبحسب التقويم الدراسي 1445 فإن السنة الدراسية تتكون من 3 فصول دراسية فيما يبلغ عدد الأسابيع الدراسية 38 أسبوعاً وعدد الأيام الدراسية الفعلية: 180 يوماً.
ويتضمن العام الدراسي 10 إجازات أثناء العام الدراسي بمجموع 60 يوماً، فيما يبلغ عدد أيام الدراسة في شهر رمضان المقبل إن شاء الله 18 يوماً.
– بداية الدراسة: 4-2-1445هـ
– نهاية الفصل الأول: 2–5-1445هـ
– بداية الفصل الثاني: 12-5-1445هـ
– نهاية الفصل الثاني: 12-8-1445هـ
– بداية الفصل الثالث: 22-8-1445هـ
– إجازة عيد الفطر: 18-9-1445هـ
– استئناف الدراسة بعد إجازة العيد: 6-10-1445هـ
– نهاية الفصل الثالث: 4-12-1445هـ
وفي وقت سابق كشف وزير التعليم، يوسف البنيان أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.