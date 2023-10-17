Icon

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش Icon موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية Icon إيقاف 14 شخصاً احتالوا على مواطنين بحجة الاستثمار في العملات الرقمية Icon رصاصة في الصدر تنهي حياة منفذ هجوم بلجيكا Icon جماهير هولندا تدين بالفضل لـ فان دايك Icon موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية Icon صرف 48 مليون ريال لـ 8 آلاف مواطن استفادوا من دعم الشهادات الاحترافية Icon الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم Icon الصحة : لا تخدش لدغة بق الفراش Icon ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية ليست كثيرة، حيث إن هذا الفصل قد شارف على الانتهاء.

إجازات الفصل الدراسي الأول

وبحسب التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم فإن هذا الفصل تبقى به إجازة نهاية أسبوع مطولة واحدة تبدأ يوم الخميس 1445/4/18هـ، في حين ستكون إجازة نهاية الفصل الأول خلال الفترة من يوم الجمعة 1445/5/3هـ إلى يوم السبت 1445/5/11هـ.

قد يهمّك أيضاً
عبدالرزاق حمدالله يدرس العروض لمغادرة الاتحاد

عبدالرزاق حمدالله يدرس العروض لمغادرة الاتحاد

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين

التقويم الدراسي 1445

وبحسب التقويم الدراسي 1445 فإن السنة الدراسية تتكون من 3 فصول دراسية فيما يبلغ عدد الأسابيع الدراسية 38 أسبوعاً وعدد الأيام الدراسية الفعلية: 180 يوماً.

ويتضمن العام الدراسي 10 إجازات أثناء العام الدراسي بمجموع 60 يوماً، فيما يبلغ عدد أيام الدراسة في شهر رمضان المقبل إن شاء الله 18 يوماً.

 

تواريخ مهمة

– بداية الدراسة: 4-2-1445هـ
– نهاية الفصل الأول: 2–5-1445هـ
– بداية الفصل الثاني: 12-5-1445هـ
– نهاية الفصل الثاني: 12-8-1445هـ
– بداية الفصل الثالث: 22-8-1445هـ
– إجازة عيد الفطر: 18-9-1445هـ
– استئناف الدراسة بعد إجازة العيد: 6-10-1445هـ
– نهاية الفصل الثالث: 4-12-1445هـ

تقييم الفصول الثلاثة

وفي وقت سابق كشف وزير التعليم، يوسف البنيان أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق