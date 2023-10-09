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اعتباراً من يوم الأربعاء 26 / 03 / 1445

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية تداول، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 26/03/1445 هـ الموافق 11/10/2023م برمز تداول 2382 وبالرمز الدولي SA55SG6H5716 .

حدود التذبذب السعرية

وأوضحت تداول، في بيان لها، أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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ضبط حدود التذبذب

وتابع بيان تداول، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأشارت هيئة السوق المالية، إلى أنه يمكن الاطلاع على نشرة إصدار “شركة أديس القابضة” يرجى (الضغط هنا).

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