موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية

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أعلنت هيئة السوق المالية تداول، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 26/03/1445 هـ الموافق 11/10/2023م برمز تداول 2382 وبالرمز الدولي SA55SG6H5716 .
وأوضحت تداول، في بيان لها، أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وتابع بيان تداول، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وأشارت هيئة السوق المالية، إلى أنه يمكن الاطلاع على نشرة إصدار “شركة أديس القابضة” يرجى (الضغط هنا).