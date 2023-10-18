Icon

طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا 2023 قريبًا Icon مانشيني يُكرر انطلاقة 3 مدربين مع الأخضر Icon إصابة قوية لـ نيمار أمام أوروغواي Icon موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول Icon متلازمة اليد والقدم والفم قد تمنع الطفل من تناول الطعام Icon وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام والتأمينات تعلق Icon السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء Icon حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا Icon رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية Icon درب الوطن تبدأ أعمالها في حفر الباطن لنقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث شارف هذا الفصل على النهاية، وبدأت الاستعدادات لإجراء الاختبارات.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وبحسب التقويم الدراسي 1445 فإنه من المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ، في حين ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الأول يوم الأحد 1445/4/28هـ.

قد يهمّك أيضاً
القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما

القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21 بـ201.96 ريال

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21 بـ201.96 ريال

الإجازات المطولة

يذكر أنه لم يتبقَّ في الفصل الدراسي الحالي سوى إجازة واحدة مطولة، بنهاية يوم الخميس 1445/4/18هـ، في حين ستكون إجازة نهاية الفصل الأول اعتبارًا من يوم الجمعة 1445/5/3هـ إلى يوم السبت 1445/5/11هـ.

تقييم نظام الفصول الثلاثة

وجدد عدد من أولياء الأمور مطالبهم بإعادة تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاثة حيث قال أحد المغردين على منصة إكس :” المهم علمونا وش وصلتوا إليه في موضوع دراسة أيام وفصول السنة الدراسية حسب توجيه الوزير”.

وقالت مغردة أخرى :” الله يعين على هالدراسة والأترام الثالثة” فيما قالت متابعة أخرى :” يا ليت وزارة التعليم تعيد النظر بموضوع الثلاث أترام والإجازات”.

وفي وقت سابق كشف وزير التعليم، يوسف البنيان أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية
أخبار رئيسية

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية

أخبار رئيسية
شواطئ أملج تبهر سفير المالديف
السعودية اليوم

شواطئ أملج تبهر سفير المالديف

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية
حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض...

حساب المواطن
وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين
السعودية اليوم

وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك...

السعودية اليوم
موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا
الرياضة

موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
وظائف

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف
أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل
تكنولوجيا

أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل

تكنولوجيا
قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ السعودية تصدت لها الدارة
السعودية اليوم

قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ...

السعودية اليوم