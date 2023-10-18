موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول

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يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث شارف هذا الفصل على النهاية، وبدأت الاستعدادات لإجراء الاختبارات.
وبحسب التقويم الدراسي 1445 فإنه من المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ، في حين ستكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الأول يوم الأحد 1445/4/28هـ.
يذكر أنه لم يتبقَّ في الفصل الدراسي الحالي سوى إجازة واحدة مطولة، بنهاية يوم الخميس 1445/4/18هـ، في حين ستكون إجازة نهاية الفصل الأول اعتبارًا من يوم الجمعة 1445/5/3هـ إلى يوم السبت 1445/5/11هـ.
وجدد عدد من أولياء الأمور مطالبهم بإعادة تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاثة حيث قال أحد المغردين على منصة إكس :” المهم علمونا وش وصلتوا إليه في موضوع دراسة أيام وفصول السنة الدراسية حسب توجيه الوزير”.
وقالت مغردة أخرى :” الله يعين على هالدراسة والأترام الثالثة” فيما قالت متابعة أخرى :” يا ليت وزارة التعليم تعيد النظر بموضوع الثلاث أترام والإجازات”.
وفي وقت سابق كشف وزير التعليم، يوسف البنيان أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.