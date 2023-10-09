موعد تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.
وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن على منصة إكس: إنه سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالًا بدلًا من (1100)، وللتابع (660) ريالًا بدلًا من (550) ريالًا.
يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.