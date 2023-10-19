Icon

رسائل مدرب ونجوم الهلال لـ نيمار Icon موعد تطبيق معايير حماية مستهلكي الخدمة الكهربائية Icon النفط يغلق مرتفعًا 1% وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط Icon أزمة نجم نيوكاسل تُهدد برحيل روبن نيفيز عن الهلال Icon عقد لإنشاء منطقة لوجستية باستثمارات تناهز مليار ريال وتوفر 15 ألف وظيفة Icon بديلان لـ نيمار على رادار الهلال Icon أفصحوا عن جميع مصادر دخل أفراد الأسرة لـ الضمان الاجتماعي Icon ولي العهد يؤكد لـ غوتيرس أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد بغزة Icon الإنذارات الكاذبة تربك المطارات الفرنسية Icon القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قبل منتصف الشهر المقبل

موعد تطبيق معايير حماية مستهلكي الخدمة الكهربائية

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء، المهندس سعد السلامة، أن المعايير المضمونة لحماية المستهلك ستطبق قبل منتصف الشهر المقبل.

وأضاف في تصريحات إعلامية أنه يمنع فصل خدمة الكهرباء خلال شهر رمضان، وخلال فترة اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة 12 ظهرًا، وعطلات نهاية الأسبوع، والإجازات الرسمية.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان

ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار

ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار

وفي وقت سابق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.

إلزام بالتطبيق

وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.

8 معايير

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيرًا الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض. وتتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.

إصلاحات هيكلية

وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في المملكة، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.

ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، بالاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك
أخبار السيارات

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

أخبار السيارات
آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة
الرياضة

آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد...

الرياضة
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا
حصاد اليوم

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح...

حصاد اليوم
ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !
العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين...

العالم
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
السعودية اليوم

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا...

السعودية اليوم
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
العالم

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

العالم
الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم
الرياضة

الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

الرياضة
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
السعودية اليوم

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها...

السعودية اليوم