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اقترب موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي، وفق التعديلات والضوابط الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي تهدف إلى إيصال الدعم إلى الفئات المستحقة.
ومن المقرر إيداع الدفعة 71 من الدعم في موعدها المجدول سلفًا في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث جرت العادة على تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره ليوم واحد إذا تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لم يتحقق في هذه الدفعة حيث يتصادف يوم العاشر مع يوم الثلاثاء.
وكان البرنامج أوضح أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.
وقد شملت التعديلات الجديدة على ما يلي:
وصدرت اليوم نتائج الأهلية للدورة 71 من الدعم، ودعا البرنامج الراغبين في الاستعلام عن نتائج الأهلية إلى زيارة البوابة الإلكترونية والاستعلام عن الأهلية، كما يمكن الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن، عبر حاسبة الدعم التقديرية.