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بعد تعديل الحد الأقصى وإعلان نتائج الأهلية

موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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اقترب موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي، وفق التعديلات والضوابط الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي تهدف إلى إيصال الدعم إلى الفئات المستحقة.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر إيداع الدفعة 71 من الدعم في موعدها المجدول سلفًا في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث جرت العادة على تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره ليوم واحد إذا تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع وهو ما لم يتحقق في هذه الدفعة حيث يتصادف يوم العاشر مع يوم الثلاثاء.

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ضوابط حساب المواطن

وكان البرنامج أوضح أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

وقد شملت التعديلات الجديدة على ما يلي:

  • تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا ).
  • تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.
  • تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

نتائج الأهلية

وصدرت اليوم نتائج الأهلية للدورة 71 من الدعم، ودعا البرنامج الراغبين في الاستعلام عن نتائج الأهلية إلى زيارة البوابة الإلكترونية والاستعلام عن الأهلية، كما يمكن الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن، عبر حاسبة الدعم التقديرية.

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