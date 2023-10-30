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تقام في العاصمة الفرنسية باريس

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم في العالم، مساء اليوم الاثنين، حفل الكرة الذهبية 2023 لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن العام الحالي، وهي الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

حفل الكرة الذهبية

ينطلق الحفل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على أحد المسارح العملاقة في العاصمة الفرنسية باريس، كما يُنقل الحفل عبر قنوات Bein Sports وقناة أبو ظبي الرياضية.

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ويُعد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2023 هم: “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

رونالدو والكرة الذهبية
رونالدو حاملًا الكرة الذهبية في 2014

 

وكانت مجلة فرانس فوتبول قررت استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وفي وقت سابق، ذكر أليساندرو دوسيتي وهو أحد المقربين من عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 ويُتوج بالكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر الجاري.

ميسي - الكرة الذهبية
ميسي – الكرة الذهبية

الأكثر تتويجًا

وقبل انطلاق حفل الكرة الذهبية 2023، يُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية حيث فاز بها 7 مرات أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2019 و 2021.

ويأتي في المرتبة الثانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في حصد الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2008 و 2013 و 2014 و2016 و 2017.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما آخر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

الكرة الذهبية 2022
بنزيما يتوج بالكرة الذهبية – المصدر @francefootball

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