موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم في العالم، مساء اليوم الاثنين، حفل الكرة الذهبية 2023 لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن العام الحالي، وهي الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

حفل الكرة الذهبية

ينطلق الحفل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على أحد المسارح العملاقة في العاصمة الفرنسية باريس، كما يُنقل الحفل عبر قنوات Bein Sports وقناة أبو ظبي الرياضية.

ويُعد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2023 هم: “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قررت استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وفي وقت سابق، ذكر أليساندرو دوسيتي وهو أحد المقربين من عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 ويُتوج بالكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر الجاري.

الأكثر تتويجًا

وقبل انطلاق حفل الكرة الذهبية 2023، يُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية حيث فاز بها 7 مرات أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2019 و 2021.

ويأتي في المرتبة الثانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في حصد الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2008 و 2013 و 2014 و2016 و 2017.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما آخر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.