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سالم الدوسري من المرشحين للفوز باللقب

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب جمهور الكرة السعودية، موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، التي تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

حفل أفضل لاعب في آسيا 2022

وينطلق حفل أفضل لاعب في آسيا غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات BEIN SPORTS والمنصات المختلفة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًّا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

سالم الدوسري - الهلال وضمك - نادي الهلال

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن سالم الدوسري قائلًا: “قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقًا بلقب البطولة”.

وتابع: “وقد نجح الدوسري صاحب الـ32 عامًا، في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)”.

وأضاف: “وساهم الدوسري، أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021- 2022 وكأس الملك 2022- 2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية”.

واختتم الاتحاد الآسيوي حديثه عن سالم الدوسري، قائلًا: “ونجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022”.

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