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موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل حساب المواطن مع العديد من الاستفسارات بشأن موعد صدور أهلية شهر نوفمبر بالبرنامج، وسط ترقب لصدورها خلال الأيام المقبلة.

وقال حساب المواطن عبر منصة إكس: إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

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ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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