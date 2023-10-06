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موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023\ 2024، في ظل المستوى المميز الذي تُقدمه الفرق مع انطلاق منافسات الموسم الحالي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري أبطال إفريقيا عند الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة، في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بحضور نجوم القارة، كما سيتم سحب قرعة بطولة كأس الكونفدرالية.

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وقبل موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، سيتم بث الفعاليات عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع “يوتيوب”، بجانب قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

تصنيف فرق دوري أبطال إفريقيا

وجاء تصنيف الفرق، كالتالي؛ في المستوى الأول؛ الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، وضم المستوى الثاني، بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويتواجد في المستوى الثالث في دوري أبطال إفريقيا كل من؛ مازيمبي الكونغولي، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، أسيك الإيفواري، وفي المستوى الرابع؛ النجم الساحلي التونسي، جوانينج جالاكسي البوتسواني، ميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا
الفرق المتأهلة – المصدر cafonline

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