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في بطولة دوري السوبر الإفريقي

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري لمواجهة نادي سيمبا التنزاني غدًا في ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم موسم 2023 – 2024.

وتقام المباراة غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة دار السلام التنزانية، حيث يسعى الأهلي للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات On Time Sports المصرية وقنوات أبو ظبي الرياضية.

تعليق مدرب الأهلي المصري

وقال المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، اليوم الخميس: “سعيد للغاية بالتواجد هنا، لدينا مباراة مهمة وصعبة في الغد، وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي”.

الأهلي المصري ضد سيمبا

وبشأن النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، قال: “البطولة بإمكانها تطوير الكرة الإفريقية، توقيت هذه المباراة ليس مثاليًّا، أن تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولديك 11 لاعبًا في المنتخب الوطني أمر صعب”.

وأضاف: “لكن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديهم الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمواجهات الكبيرة، وبذل قصارى جهدهم للفوز بكل بطولة نشارك فيها”.

 

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