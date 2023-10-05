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في قمة منافسات الجولة التاسعة

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لتقديم أداء مميز، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد الأهلي على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات البطولة.

وقبل ديربي جدة غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الأهلي في المركز السادس بـ16 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الاتحاد ضد الأهلي بحثًا عن الثلاث نقاط، بعد تعثرهما بالتعادل السلبي أمام الفيحاء والاتفاق في الجولة الثامنة، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة التوازن سريعًا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويسعى الاتحاد للانتفاض سريعًا، وتحقيق الفوز، أملًا في تعثر الهلال وخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الأهلي مصالحة جماهيره بعد تذبذب الأداء والنتائج، رغم البداية القوية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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