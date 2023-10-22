موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.
وتُقام مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وتنقل قنوات SSC مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، بجانب قنوات beIN AFC.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز أمام القوة الجوية، ومواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا، فيما يطمح الفريق العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
وبدأ الاتحاد مشواره في النسخة الحالية بالفوز على أجمك الأوزبكي بثلاثية، وأُلغيت مباراته ضد سابهان الإيراني، فيما تمكن القوة الجوية من التعادل مع سابهان، وتفوق على أجمك، ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتًا.