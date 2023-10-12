موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة لاغوس البرتغالية.

مباراة السعودية ضد نيجيريا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد نيجيريا، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو” في البرتغال.

وتُذاع مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر قنوات SSC، كما يُمكن متابعة مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية عبر تطبيق شاهد.

ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

الأخضر أمام منتخبات غرب إفريقيا

وتُعد مباراة منتخب السعودية ضد نظيره النيجيري هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق أن واجه كلًّا من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.