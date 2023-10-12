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ضمن المعسكر الإعدادي في البرتغال

موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة لاغوس البرتغالية.

مباراة السعودية ضد نيجيريا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد نيجيريا، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو” في البرتغال.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتُذاع مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر قنوات SSC، كما يُمكن متابعة مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية عبر تطبيق شاهد.

ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

الأخضر أمام منتخبات غرب إفريقيا

وتُعد مباراة منتخب السعودية ضد نظيره النيجيري هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق أن واجه كلًّا من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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