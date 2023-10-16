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في لقاء ودي بالبرتغال

موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة السعودية ومالي الودية التي تقام غدًا في ثاني اللقاءات الودية للأخضر في معسكر البرتغال المقام حاليًّا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

السعودية ومالي

وتنطلق المباراة في السادسة من مساء الغد الثلاثاء بتوقيت السعودية، على ملعب بورتيماو في البرتغال، كما تُنقل المباراة عبر “القنوات الرياضية السعودية”.

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وفي مواجهة نيجيريا الجمعة الماضية، تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الإفريقي بنتيجة 2/ 2، وذلك في لقاء ودي أُقيم على ملعب بورتيماو.

ملخص مباراة السعودية ضد نيجيريا

وبعد ذلك، نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا، وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.

ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.

ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81، بعد خطأ في التمرير من اللاعب عبدالله الحمدان.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.

 

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