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في نصف نهائي الدوري الإفريقي

موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

خسارة الأهلي المصري بهدف ذهابًا

وكان الأهلي خسر عصر اليوم أمام صن داونز في مواجهة الذهاب بنتيجة هدف دون رد في لقاء أُقيم على ملعب ” لوفتوس فيرسفيلد” في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

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وتُقام مباراة العودة مساء الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الإياب

وتُنقل مباراة الإياب عبر قنوات ” أبو ظبي الرياضية” و Bein Sports و قناة On Time Sports المصرية.

وكان اللاعب ماسيكو سجل هدف فوز صن داونز اليوم في شباك الحارس محمد الشناوي في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة.

الأهلي المصري ضد صن داونز - 90

الأهلي المصري سيسعى لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز على نادي صن داونز بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل لنهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي وصن داونز سيواجه المتأهل من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي في نهائي البطولة خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي على حساب فريق سيمبا التنزاني، بينما تأهل فريق ماميلودي صن داونز على حساب فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

ويستعد الأهلي المصري للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.

الأهلي المصري ضد صن داونز - 90

 

 

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