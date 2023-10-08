موعد مباراة الفيحاء والأخدود

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء لمواجهة، فريق الأخدود في الجولة العاشرة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

الفيحاء ضد الأخدود

وستقام المباراة يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري على ملعب ” مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية” في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الأخدود خسر بالأمس، أمام نادي الهلال بثلاثية دون رد وذلك في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان أزرق الرياض أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض الهدفين الثاني والثالث عبر النجم الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 72 والـ83.

أما مباراة الوحدة والفيحاء فكانت انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، أمس في الجولة التاسعة.

ونجح المحترف النيجيري هنري أونيكورو في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المغربي جواد الياميق في إحراز هدف التعادل لفرسان مكة في الدقيقة الـ77 من ضربة رأسية متقنة.