موعد مباراة المنتخب السعودي ضد مالي

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب مالي في ثاني وديات الأخضر في معسكر البرتغال الحالي، وذلك تزامنًا مع توقف شهر أكتوبر الحالي.

وسيواجه الأخضر، المنتخب المالي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

المنتخب السعودي ضد نيجيريا

وفي مواجهة نيجيريا اليوم، تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الإفريقي بنتيجة 2/ 2، وذلك في لقاء ودي أُقيم على ملعب بورتيماو في البرتغال.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

وبعد ذلك، نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا، وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.

ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.

ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81، بعد خطأ في التمرير من اللاعب عبدالله الحمدان.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.