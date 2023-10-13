موعد مباراة المنتخب المصري ضد الجزائر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب الجزائر مساء الاثنين المقبل في إطار لقاء ودي ضمن مباريات معسكر الفراعنة المقام حاليًّا في دولة الإمارات.

المنتخب المصري ضد الجزائر

وتقام المباراة يوم الاثنين في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة On Time Sports.

ويحتضن ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية المباراة.

وكان منتخب مصر هزم منتخب زامبيا أمس وديًّا بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا، رغم استحواذ المنتخب المصري على الكرة، حيث قدم الثلاثي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب ضمك وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أداءً مميزًا في خط الوسط وسط غياب تام لخطورة اللاعب محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية ومستمرة من المنتخب المصري، نجح الفراعنة في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.