Icon

تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج النفط مقابل الغذاء Icon تشكيل الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم Icon موعد مباراة المنتخب المصري ضد الجزائر Icon البحر الأحمر الدولية تتوقع جذب 450 ألف زائر سنويًّا بالمرحلة الأولى Icon أول قرار من الأخدود بعد رفض الاحتجاج ضد مشاركة علي البليهي Icon تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا Icon 8 مشروبات لعظام قوية Icon لا نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل Icon القنوات الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد فنزويلا Icon إسبانيا تهزم إسكتلندا بثنائية في تصفيات يورو 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ثاني وديات معسكر الإمارات للفراعنة

موعد مباراة المنتخب المصري ضد الجزائر

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
موعد مباراة المنتخب المصري ضد الجزائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب الجزائر مساء الاثنين المقبل في إطار لقاء ودي ضمن مباريات معسكر الفراعنة المقام حاليًّا في دولة الإمارات.

المنتخب المصري ضد الجزائر

وتقام المباراة يوم الاثنين في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة On Time Sports.

قد يهمّك أيضاً
السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات نظام التداول البديل

السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات نظام التداول البديل

مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني

مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني

ويحتضن ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية المباراة.

المنتخب المصري ضد الجزائر

وكان منتخب مصر هزم منتخب زامبيا أمس وديًّا بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا، رغم استحواذ المنتخب المصري على الكرة، حيث قدم الثلاثي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب ضمك وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أداءً مميزًا في خط الوسط وسط غياب تام لخطورة اللاعب محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية ومستمرة من المنتخب المصري، نجح الفراعنة في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

المنتخب المصري ضد الجزائر

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا
السعودية اليوم

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا

السعودية اليوم
قفل طرح سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة المحلية بـ2.451 مليار ريال
السعودية اليوم

قفل طرح سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

وظائف
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف وفرص ابتعاث
حصاد اليوم

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
بالأسئلة الاستفهامية الـ5.. لقاء محمد بن سلمان دورة تدريبية للجميع في 30 دقيقة
السعودية اليوم

بالأسئلة الاستفهامية الـ5.. لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً
السعودية اليوم

السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC

وظائف
دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد
الرياضة

دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد

الرياضة