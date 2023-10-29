موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة

تقام غدًا مباراة الهلال ضد الحزم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/ 2024.

الهلال ضد الحزم

وتنطلق المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.

وفي سياق آخر، طالبت جماهير نادي الهلال، بحضور كثيف لها في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الحزم غدًا في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتبت جماهير الأزرق عبر منصة “إكس”: “نبي 60 ألف في الدرة”.

وكان الأزرق فاز على نادي الجبلين بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة يوم 25 سبتمبر الماضي.

ويسعى الأزرق للفوز غدًا على نادي الحزم للتأهل إلى دور الثمانية.