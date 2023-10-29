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موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تقام غدًا مباراة الهلال ضد الحزم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/ 2024.

الهلال ضد الحزم

وتنطلق المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.

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وفي سياق آخر، طالبت جماهير نادي الهلال، بحضور كثيف لها في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الحزم غدًا في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتبت جماهير الأزرق عبر منصة “إكس”: “نبي 60 ألف في الدرة”.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وكان الأزرق فاز على نادي الجبلين بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة يوم 25 سبتمبر الماضي.

ويسعى الأزرق للفوز غدًا على نادي الحزم للتأهل إلى دور الثمانية.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

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