موعد مباراة الهلال ضد مومباي سيتي والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور مباراة الهلال ضد مومباي سيتي الهندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الهلال ضد مومباي سيتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتنقل قنوات SSC مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، بجانب قنوات beIN AFC.

الهلال يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد، ومواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا، فيما يطمح مومباي سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي، ثم فاز على ناساجي الإيراني بثلاثية دون رد، ما يُحفزه لمواصلة نتائجه المميزة وتصدر المجموعة، فيما يُعاني مومباي سيتي، حيث يتذيل الترتيب دون نقاط.