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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال ضد مومباي سيتي والقنوات الناقلة

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
موعد مباراة الهلال ضد مومباي سيتي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الهلال ضد مومباي سيتي الهندي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الهلال ضد مومباي سيتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وتنقل قنوات SSC مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، بجانب قنوات beIN AFC.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد، ومواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا، فيما يطمح مومباي سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي، ثم فاز على ناساجي الإيراني بثلاثية دون رد، ما يُحفزه لمواصلة نتائجه المميزة وتصدر المجموعة، فيما يُعاني مومباي سيتي، حيث يتذيل الترتيب دون نقاط.

الهلال السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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