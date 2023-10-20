موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة تشيلسي ضد آرسنال التي تقام غدًا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد آرسنال

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستنقل المباراة عبر قنوات SKY SPORTS MAIN EVENT UK , ARENA SPORT 3 HD CROATIA , BEIN SPORTS HD 3 TR, SPILER 1 TV.

وقبل الديربي، يتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، أما نادي تشيلسي فيحتل المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

مباريات السبت

وتقام 8 مباريات غدًا السبت في تاسع جولات الدوري الإنجليزي وهم “ليفربول ضد إيفرتون” في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.

وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة تُلعب مباريات “مانشستر سيتي ضد برايتون” و”نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس” و”نوتنغهام فورست ضد لوتون تاون” و”بورنموث ضد وولفرهامبتون” و”برينتفورد ضد بيرنلي” وفي السابعة والنصف تُقام مباراة تشيلسي ضد آرسنال وفي العاشرة مساءً تلعب مباراة” شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد”.