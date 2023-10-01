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موعد مباراة سباهان ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
موعد مباراة سباهان ضد الاتحاد والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق نادي الاتحاد مباراة سباهان أصفهان الإيراني وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

سباهان ضد الاتحاد 

وتبدأ مباراة سباهان ضد الاتحاد غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام المباراة على ملعب ” نقش جهان” في إيران.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC و Bein Sports AFC HD.

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد ضد أولماليك - 1 - نادي الاتحاد

وكان نادي الاتحاد فاز في الجولة الأولى في جدة على نادي أولماليك الأوزبكي بثلاثية دون رد أحرزها كل من البرازيلي رومارينيو هدفين وهارون كمارا هدفًا، أما نادي سباهان أصفهان فتعادل مع نادي القوة الجوية العراقي بنتيجة هدفين لكل فريق.

تعادل سلبي ضد الفيحاء

يذكر أن الاتحاد كان تعادل مع الفيحاء بدون أهداف أول أمس في الجولة الثامنة، كما يتواجد العميد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة.

 

 

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