موعد مباراة فولهام ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

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تترقب الجماهير مباراة فولهام ضد تشيلسي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز وتقديم أداء مميز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة فولهام ضد تشيلسي على ملعب “كرافين كوتاج”، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس عشر بـ5 نقاط.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد تحسن الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة.
على الجانب الآخر، يدخل البلوز مباراة فولهام ضد تشيلسي اليوم بحثًا عن الثلاث نقاط، لتصحيح مساره هذا الموسم، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، والتي كان آخرها الخسارة أمام أستون فيلا.