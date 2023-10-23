موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي

ستقام مباراة مازيمبي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم مساء بعد غدٍ الأربعاء في العاصمة التونسية تونس.

وتنطلق مباراة الإياب في السادسة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة On Time Sports المصرية.

مازيمبي ضد الترجي

وفي لقاء الذهاب مساء أمس الأحد، كان مازيمبي الكونغولي فاز بهدف دون رد سجله اللاعب الشيخ فوفال في الدقيقة الـ11.

وحتى الآن جاءت نتائج مباريات دوري السوبر الإفريقي كالتالي: “الأهلي المصري تعادل مع سيمبا التنزاني بنتيجة 2/ 2 يوم الجمعة الماضية، وفي أول أمس السبت فاز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على بيترو لواندا الأنجولي بهدفين دون رد، بينما في مواجهتي أمس، فاز مازيمبي على الترجي بهدف دون رد، وفاز الوداد البيضاوي المغربي على إنيمبا النيجيري بهدف دون رد”.