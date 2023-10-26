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في عاشر جولات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مان يونايتد ضد السيتي والقنوات الناقلة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
موعد مباراة مان يونايتد ضد السيتي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، لمواجهة جاره السيتي يوم الأحد المقبل في عاشر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وتُقام على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, ARENA PREMIUM 1 HD BIH , BEIN SPORTS HD 3 TR.

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاءات الجولة العاشرة

وقبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة، يتواجد توتنهام في الصدارة برصيد 23 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 21 نقطة، آرسنال ثالثًا برصيد 21 نقطة، ليفربول رابعًا برصيد 20 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 19 نقطة، نيوكاسل يونايتد سادسًا برصيد 16 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 16 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 12 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، فولهام في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، نوتنغهام فورست في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، لوتون تاون في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط، بورنموث في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 3 نقاط، شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة.

مان يونايتد ضد السيتي

السيتي يتألق في دوري الأبطال

وقبل ديربي مانشستر، كان مانشستر يونايتد هزم فريق كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد، بينما فاز السيتي أمس على نادي يونج بويز السويسري بثلاثية لهدف في دوري أبطال أوروبا.

مان يونايتد ضد السيتي

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