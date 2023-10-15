موعد مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا

يستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب ليبيريا بعد غدٍ في الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكانت تلك المباراة قد تم تأجيلها في التاسع من سبتمبر الماضي، بسبب الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية وقتها.

موعد المباراة

وتقام المباراة المؤجلة بعد غدٍ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب “أدرار” في المغرب، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 6 , BEIN SPORTS 2 FR.

منتخب المغرب ضد كوت ديفوار

وفي الأمس، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة كوت ديفوار ضد المغرب الودية التي أُقيمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

المنتخب الإيفواري كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب سيباستيان هالر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ82 نجح اللاعب أيوب الكعبي في إحراز هدف التعادل للمنتخب المغربي.

وخلال اللقاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب وهو يرتكب خطأ قاتلًا في مباراة بلاده ضد كوت ديفوار.

ومرر بونو الكرة بالخطأ لأحد لاعبي منتخب كوت ديفوار في الدقيقة الـ25 حيث كادت تتسبب في هدف للمنتخب الإيفواري لكن أحد لاعبي منتخب المغرب صحح خطأ بونو.

جدير بالذكر أن بونو صاحب الـ32 عامًا كان انضم لنادي الهلال في شهر أغسطس الماضي قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني.