موعد مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

نيوكاسل وباريس سان جيرمان

وسيلعب الفريق الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان مساء الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” سانت جيمس بارك” كما تنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1.

وكان الفريق الإنجليزي تعادل مع نادي ميلان الإيطالي بدون أهداف في الجولة الأولى، بينما فاز باريس سان جيرمان على نادي بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد.

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق نيوكاسل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعد فوزه يوم أمس على فريق بيرنلي بهدفين دون رد.

بينما يتواجد نادي باريس سان جيرمان في المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، وذلك بعد تعادله أمس مع فريق كليرمون فوت بدون أهداف.