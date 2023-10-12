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موعد مباراة هولندا ضد فرنسا والقنوات الناقلة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
موعد مباراة هولندا ضد فرنسا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الغد مباراة هولندا ضد فرنسا في سابع جولات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

هولندا ضد فرنسا

وستنطلق المباراة غدًا في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام في هولندا وعبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , TF1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , DIEMA SPORT 3 HD.

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وفي السابع من سبتمبر الماضي، كان المنتخب الفرنسي فاز على المنتخب الإيرلندي بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أوروبا 2024، بينما فاز المنتخب الهولندي في آخر لقاء رسمي له ضد إيرلندا بهدفين لهدف في الجولة السادسة.

هولندا ضد فرنسا

وفي مباريات الغد، تقام مواجهة إستونيا ضد أذربيجان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً تقام مباريات “هولندا ضد فرنسا، النمسا ضد بلجيكا، آيسلندا ضد لوكسمبورج، ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك، إيرلندا ضد اليونان، البرتغال ضد سلوفاكيا”.

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