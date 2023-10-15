موعد مباريات الاثنين في تصفيات يورو 2024

تُستكمل غدًا مباريات تصفيات يورو 2024 في جولتها الثامنة بإقامة 7 مباريات.

تصفيات يورو 2024

وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباراة “أذربيجان ضد النمسا” في الجولة الثامنة.

وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “لوكسمبورج ضد سلوفاكيا، البوسنة ضد البرتغال، آيسلندا ضد ليشتنشتاين، اليونان ضد هولندا، بلجيكا ضد السويد، جبل طارق ضد إيرلندا”.

وكانت مباريات اليوم في تصفيات اليورو انتهت بفوز جورجيا على قبرص برباعية دون رد، وفازت التشيك على جزر فاروه بهدف دون رد، وتعادلت سويسرا مع روسيا البيضاء بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفازت رومانيا على أندورا برباعية دون رد، وفازت إسبانيا على النرويج بهدف دون رد، وتعادلت بولندا مع مولدوفا بهدف لكل فريق، وفازت تركيا على لاتفيا برباعية دون رد، بينما فازت ويلز على كرواتيا بثنائية لهدف.