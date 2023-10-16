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ضمن مباريات الجولة الثامنة

موعد مباريات الثلاثاء في تصفيات يورو 2024

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
موعد مباريات الثلاثاء في تصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل غدًا مباريات تصفيات يورو 2024 في جولتها الثامنة بإقامة 7 مباريات.

تصفيات يورو 2024

وتبدأ المباريات غدًا بلقاء فنلندا ضد كازاخستان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع تُقام مباريات ” مالطة ضد أوكرانيا” و ” سان مارينو ضد الدنمارك” و ” ليتوانيا ضد المجر” و ” إيرلندا الشمالية ضد سلوفينيا” و ” إنجلترا ضد إيطاليا” و ” صربيا ضد الجبل الأسود”.

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وفي اليوم، تنطلق اللقاءات بمواجهة أذربيجان ضد النمسا في السابعة مساءً.

وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “لوكسمبورج ضد سلوفاكيا، البوسنة ضد البرتغال، آيسلندا ضد ليشتنشتاين، اليونان ضد هولندا، بلجيكا ضد السويد، جبل طارق ضد إيرلندا”.

نتائج مباريات الأمس

وكانت مباريات أمس الأحد في تصفيات اليورو انتهت بفوز جورجيا على قبرص برباعية دون رد، وفازت التشيك على جزر فاروه بهدف دون رد، وتعادلت سويسرا مع روسيا البيضاء بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفازت رومانيا على أندورا برباعية دون رد، وفازت إسبانيا على النرويج بهدف دون رد، وتعادلت بولندا مع مولدوفا بهدف لكل فريق، وفازت تركيا على لاتفيا برباعية دون رد، بينما فازت ويلز على كرواتيا بثنائية لهدف.

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