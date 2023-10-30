موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك

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تُختتم غدًا مباريات دور الـ16 في بطولة كأس الملك بإقامة 5 مباريات.
وفي تمام الثالثة والربع عصرًا بتوقيت المملكة تُقام مباراتا “التعاون ضد الوحدة” و”الفتح ضد الشباب”.
وفي السادسة إلا ربعًا مساءً يلعب “النصر والاتفاق” و”الفيحاء ضد الاتحاد”، بينما تُختتم المواجهات بلقاء بين الأهلي وأبها في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
وتأهل حتى الآن لدور الـ8 كل من الفيصلي على حساب النجمة، والخليج على حساب نادي ضمك.
ويلعب نادي الهلال حاليًّا مع الحزم لمعرفة ثالث المتأهلين لدور ربع النهائي من البطولة.