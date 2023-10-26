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ضمن منافسات الجولة الـ11

موعد مباريات الجمعة في دوري روشن

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
موعد مباريات الجمعة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا بإقامة 3 مباريات.

وتبدأ غدًا المباريات بإقامة لقاء الطائي والرياض في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

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أما الرائد والفتح فسيلعبان ضد بعضهما البعض في السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

قمة الهلال والأهلي بـ دوري روشن

وفي ختام مباريات الغد يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في قمة مباريات الجولة الـ11 حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي اليوم، تبدأ مباريات الجولة الـ11 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد التعاون على استاد الأمير محمد بن فهد، ويُلاقي ضمك نظيره الأخدود على ملعب نادي ضمك.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

وفي المواجهة الثالثة، يلعب الاتحاد ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

 

 

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