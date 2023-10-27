موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

تُقام غدًا 4 مباريات في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

مباريات السبت

وتنطلق مباريات الغد بمباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، وفي تمام الخامسة مساءً يلعب آرسنال ضد شيفيلد يونايتد، وبورنموث ضد بيرنلي.

وفي السابعة والنصف مساءً، يلعب نيوكاسل ضد وولفرهامبتون.

يذكر أن مباريات الجولة العاشرة سوف تُفتتح اليوم بلقاء بين توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وقبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة، جاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي: “توتنهام في الصدارة برصيد 23 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 21 نقطة، آرسنال ثالثًا برصيد 21 نقطة، ليفربول رابعًا برصيد 20 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 19 نقطة، نيوكاسل يونايتد سادسًا برصيد 16 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 16 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 12 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، فولهام في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، نوتنغهام فورست في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، لوتون تاون في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط، بورنموث في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 3 نقاط، شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة.