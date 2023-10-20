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في عاشر جولات دوري روشن

موعد مباريات السبت في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
موعد مباريات السبت في الدوري السعودي للمحترفين
المواطن- فريق التحرير

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تُستكمل مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” غدًا السبت بإقامة 4 مباريات.

الدوري السعودي للمحترفين

مباراتان تنطلقان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة وهما “النصر ضد ضمك” و”الحزم ضد الرائد”، أما في التاسعة مساءً فسوف تنطلق مباراتا “الأهلي ضد الوحدة” و”الشباب ضد الطائي”.

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الأهلي والوحدة

وتُفتتح مباريات الجولة العاشرة اليوم، بإقامة 4 مباريات وهم “التعاون ضد الاتحاد” و”الأخدود ضد الفيحاء” في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام التاسعة مساءً تُلعب مباراتا “الهلال ضد الخليج” و”الفتح ضد أبها”.

وقبل انطلاق مباريات الجمعة، جاء ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة، يليه الفتح والاتفاق بـ17 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، يليه ضمك بـ10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.

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