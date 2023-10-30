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موعد مباريات اليوم الاثنين

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
موعد مباريات اليوم الاثنين
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق اليوم مباريات عدة في الدوريات الأوروبية والعربية، وذلك استكمالًا لجولات تلك البطولات ضمن فعاليات موسم 2023/2024.

موعد مباريات اليوم

المواجهة الأولى ضمن موعد مباريات اليوم ستكون بين فياريال وغرناطة في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

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وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تنطلق مواجهات ” النجمة ضد الفيصلي” في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت المملكة”، ” الخليج يواجه ضمك في السادسة إلا ربع مساءً”، “الهلال يلعب ضد الحزم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة”.

ميشايل - الأهلي والهلال

وفي الدوري الإيطالي يلعب إمبولي ضد أتالانتا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه لاتسيو فريق فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

وفي مباريات الدوري المصري اليوم، سيلعب الداخلية ضد الإسماعيلي في الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة، الرابعة مساءً بتوقيت مصر، بينما يواجه البنك الأهلي، فريق مودرن فيوتشر في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

حارس لاتسيو إيفان بروفيديل
إيفان بروفيديل – المصدر @ChampionsLeague

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