موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

كشف هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز قياس عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني.

نتائج اختبار القدرات العامة

وتلقى حساب خدمة المستفيدين عددًا من الأسئلة حول موعد النتائج الذي يختلف بحسب نوع الاختبار حيث قال المركز إن النتائج تعلن وفق الآلية التالية :

تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد حوالي شهر من انتهاء فترة الاختبار.

أما نتائج الاختبارات الرقمية فتعلن بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل.

رسوم اختبار القياس

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق إنه يتم إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس، بحيث تكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات في اختبار القدرات العامة، ومرتان في الاختبار التحصيلي.

5 أهداف

ويهدف الاختبار إلى قياس المهارات التالية :

قياس الفهم والاستدلال. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

الجدول الزمني للتسجيل

ويتاح التسجيل في الاختبار وفق الجدول الزمني التالي: