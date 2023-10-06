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موعد نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوكا جونيورز وفلوميننسي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
موعد نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوكا جونيورز وفلوميننسي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية، مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد فلوميننسي البرازيلي في نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس.

بوكا جونيورز ضد بالميراس

وكان فريق “البوكا” تأهل للنهائي بعد إقصائه لنادي بالميراس البرازيلي بنتيجة 4/ 2 في ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1/ 1.

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أما فريق فلوميننسي فتأهل على حساب فريق إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 4/ 3 من مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور نصف النهائي.

وتقام مباراة نهائي كوبا ليبرتادورس يوم 4 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية حيث يستضيف ملعب الماراكانا الشهير في البرازيل المباراة.

بوكا جونيورز ضد فلوميننسي - كوبا ليبرتادورس

مونديال الأندية ينتظر بطل أمريكا اللاتينية 

وتنتظر بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في جدة نهاية العام، الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس، من أجل اكتمال عقد المتأهلين، حيث إنها المسابقة القارية الوحيدة التي لم تنتهِ حتى الآن.

ويُشارك في البطولة كل من؛ الاتحاد، الأهلي المصري، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس.

بوكا جونيورز - 1

 

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