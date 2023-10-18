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دراسة حالة الأهلية ضمن دورة شهر نوفمبر

موقف المسجلين في حساب المواطن بعد 10 سبتمبر

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
موقف المسجلين في حساب المواطن بعد 10 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

محددات حساب المواطن

وكان البرنامج أقر مؤخرًا عددًا من المحددات لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما يلي:

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دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.
تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وبناء على ما سبق فإن إن التغير في مقدار الدعم الذي اشتكى منه بعض المستفيدين في الدفعة 71 يأتي بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.

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