Icon

فيصل بن فرحان يحث الصين على الدفع بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة Icon الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا Icon نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة Icon الدوام الشتوي يبدأ غدًا في مدارس القصيم وحائل Icon موقف صعب لـ منتخب هولندا في تصفيات اليورو Icon كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة Icon أوكرانيا تهزم مقدونيا الشمالية بثنائية Icon فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة Icon لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري Icon تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة من فرنسا أمس

موقف صعب لـ منتخب هولندا في تصفيات اليورو

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
موقف صعب لـ منتخب هولندا في تصفيات اليورو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعاني منتخب هولندا وذلك بعد خسارته أمس ضد المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكان المنتخب الفرنسي تفوق على المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين لهدف، حيث ضمنت فرنسا الصعود إلى اليورو صيف العام المقبل في ألمانيا.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا

الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا

أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن

أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن

ملخص مباراة منتخب هولندا ضد فرنسا

المنتخب الفرنسي كان أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني سجل مبابي الهدف الثاني لمنتخب الديوك في الدقيقة الـ 54، ثم قلص اللاعب هارتمان الفارق للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ 85.

منتخب هولندا يتواجد حاليًا في المركز الثالث في المجموعة الثانية في تصفيات اليورو، حيث يتعين على المنتخب الهولندي تحقيق الفوز مرتين على الأقل في الجولات الثلاث المقبلة من أجل مرافقة المنتخب الفرنسي إلى نهائيات اليورو.

هولندا ضد فرنسا - 1

مواجهة قوية 

وستلعب هولندا ضد اليونان بعد غد في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو حيث تُقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة في العاصمة اليونانية أثينا.

جدير بالذكر أنه في تمام السابعة مساءً اليوم بتوقيت السعودية، ستقام مباراتا ” سلوفينيا ضد فنلندا” و ” بلغاريا ضد ليتوانيا”، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ستُقام مباريات ” الدنمارك ضد كازاخستان” و ” المجر ضد صربيا” و ” إيطاليا ضد مالطا”.

هولندا ضد فرنسا - 2

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم