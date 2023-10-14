موقف صعب لـ منتخب هولندا في تصفيات اليورو

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يُعاني منتخب هولندا وذلك بعد خسارته أمس ضد المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وكان المنتخب الفرنسي تفوق على المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين لهدف، حيث ضمنت فرنسا الصعود إلى اليورو صيف العام المقبل في ألمانيا.
المنتخب الفرنسي كان أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.
وفي الشوط الثاني سجل مبابي الهدف الثاني لمنتخب الديوك في الدقيقة الـ 54، ثم قلص اللاعب هارتمان الفارق للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ 85.
منتخب هولندا يتواجد حاليًا في المركز الثالث في المجموعة الثانية في تصفيات اليورو، حيث يتعين على المنتخب الهولندي تحقيق الفوز مرتين على الأقل في الجولات الثلاث المقبلة من أجل مرافقة المنتخب الفرنسي إلى نهائيات اليورو.
وستلعب هولندا ضد اليونان بعد غد في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو حيث تُقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة في العاصمة اليونانية أثينا.
جدير بالذكر أنه في تمام السابعة مساءً اليوم بتوقيت السعودية، ستقام مباراتا ” سلوفينيا ضد فنلندا” و ” بلغاريا ضد ليتوانيا”، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ستُقام مباريات ” الدنمارك ضد كازاخستان” و ” المجر ضد صربيا” و ” إيطاليا ضد مالطا”.