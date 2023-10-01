موقف كيسيه من المشاركة مع الأهلي ضد الاتحاد

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلين الإيفواري، فرانك كيسيه، قلق جماهير الراقي، بعد احتمالية غيابه عن ديربي جدة ضد الاتحاد.

فرانك كيسيه جاهز للديربي

وتعرض فرانك كيسيه للإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاتفاق بالأمس، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وأكد الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، أن الشد الذي تعرض له فرانك كيسيه، لن يمنعه من المشاركة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في ديربي جدة المرتقب.

ويُعد فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري روشن السعودي، حيث شارك في جميع المباريات بشكل أساسي وقدم أداء مميزًا.

الأهلي ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي جدة المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الراقي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.