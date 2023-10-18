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ستغير الإعدادات لمن بوسعهم التعليق

ميتا تقيد تعليقات فيسبوك على منشورات التصعيد في غزة

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
ميتا تقيد تعليقات فيسبوك على منشورات التصعيد في غزة
المواطن - فريق التحرير

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فرضت شركةُ ميتا بلاتفورمز، المالكة لمنصة فيسبوك، الأربعاء، تدابيرَ مؤقتة للحد من ما وصفته التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها على منشورات متعلقة بالتصعيد في غزة.

وقالت ميتا في تدوينة لها: إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم التعليق على منشورات فيسبوك العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون في المنطقة ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط.

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تعريف المنطقة

وأحجم متحدث باسم ميتا عن تحديد كيفية تعريف ميتا للمنطقة، وذكرت ميتا أن المستخدمين بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي: أنها ستلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين على المنشورات في أثناء تصفح فيسبوك.

وقالت ميتا: “سياساتنا مصممة لإبقاء الأشخاص آمنين على تطبيقاتنا مع توفير منبر للجميع.. نطبق هذه السياسات بالتساوي في أنحاء العالم ولا حقيقة في الإشارة إلى أننا نتعمد تكميم الأفواه”.

ووجه بعض المستخدمين الذين نشروا منشورات حول التصعيد في غزة، اتهامات إلى ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع بقمع محتواهم.

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