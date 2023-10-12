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أوروبا أمهلت مارك 24 ساعة للرد على الانتقادات

ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتزايد الانتقادات الموجهة لشركة ميتا ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج؛ بسبب المعلومات التي يتم نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المملوكة لشركة ميتا ومنها فيسبوك وإنستجرام.

المفوضية الأوروبية توجه رسالة تحذير

وأرسلت المفوضية الأوروبية رسالة تحذير مزدوجة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، ومالك منصة إكس إيلون ماسك أيضًا، حثتهما فيها على توخي الحذر بشأن المعلومات المضللة عبر المنصات.

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وقال مفوض الشؤون الرقمية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون في رسالة، نشرتها شبكة “إن بي سي”: “بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي”.

معلومات مضللة

وبعد ساعات رد الملياردير إيلون ماسك، عبر منصته مباشرة قائلًا: إن “سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحًا وشفافًا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها”.

وحذر الاتحاد الأوروبي من زيادة في المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة عبر منصات معينة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل. وتعد شركة Meta مسؤولة عن مراقبة المعلومات الخاطئة والمحتوى غير القانوني بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وطلب بريتون من زوكربيرج الرد في غضون 24 ساعة على الخطاب.

رد شركة ميتا

وقال متحدث باسم ميتا لـ CNBC: “بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، أنشأنا بسرعة مركز عمليات خاصة مزودًا بخبراء، بما في ذلك متحدثون بالعبرية والعربية بطلاقة؛ للمراقبة عن كثب والاستجابة لهذا الوضع سريع التطور”.

وأضافت ميتا: “تعمل فرقنا على مدار الساعة للحفاظ على منصاتنا آمنة، واتخاذ إجراءات بشأن المحتوى الذي ينتهك سياساتنا أو القانون المحلي، والتنسيق مع مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية في المنطقة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة. وسنواصل عملنا مع تطور هذا الصراع”.

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