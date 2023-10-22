ميتروفيتش ضمن أجانب الهلال لمواجهة مومباي سيتي الهندي

سيكون اللاعب الصربي ميتروفيتش ضمن قائمة أجانب الهلال لمواجهة نادي مومباي سيتي الهندي غدًا في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي “عبدالحكيم العضيب”، فإن الحارس المغربي ياسين بونو لن يشارك في لقاء مومباي سيتي وسيتجه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للدفع بكل من “ميتروفيتش، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، كاليدو كوليبالي”.

الهلال ضد مومباي سيتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتنقل قنوات SSC مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، بجانب قنوات beIN AFC.